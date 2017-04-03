Областное минпромнауки берёт под особый контроль качество тканей для школьной формы

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева региональное министерство промышленности и науки берёт под особый контроль качество тканей, из которой шьют школьную форму.

Как сообщает областной департамент информполитики, ежегодно в июле и августе это ведомство совместно с экспертами Роспотребнадзора, прокуратуры, представителями текстильных и швейных предприятий Среднего Урала будет проверять ткань школьной формы, продающейся в магазинах региона.

— Есть данные о том, что качество школьной формы в местных торговых сетях не всегда соответствует требованиям безопасности, имеет место фальсификация, когда маркировка на изделии не соответствует реальным параметрам использованных материалов, а сами товары имеют сомнительное происхождение. В этой связи областное минпромнауки предлагает организовать проверки в розничных сетях на соответствие одежды для детей школьного возраста гигиеническим требованиям. Чтобы сохранить здоровье наших детей, нужно стимулировать производителей к приобретению тканей, отвечающих нормативам, — объяснил необходимость таких инспекций министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.