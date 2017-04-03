350 призывников из ЦВО выбрали альтернативную службу

350 новобранцев из Центрального военного округа, который объединяет Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа, выбрали в весенний призыв 2017 года альтернативную службу. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

Если служба будет проходить в организациях, не связанных с армией, например, почта или налоговая инспекция - срок альтернативной службы составит 21 месяц с двумя отпусками. Если служба будет проходить в организациях, подведомственных Российской армии, или в военных частях на должностях гражданской службы, то срок АГС составит 18 месяцев, также с двумя отпусками.

- Заявление о замене срочной службы на альтернативную новобранцы должны были подать до 1 апреля, но уйдут они служить только осенью. Сейчас весной будут уходить те, кто подал заявление до 1 октября. Куда они пойдут служить, Министерство обороны не решает. Все места для прохождения АГС определяет правительство страны, - уточнил начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Сергей Яровой.

Напомним, весенняя призывная кампания в России стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. Из Центрального военного округа служить отправятся 57 тысяч новобранцев. Всего по стране на срочную службу будут призваны 142 тысячи граждан.