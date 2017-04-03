Польша обвинила диспетчеров из России в умышленном провоцировании катастрофы президентского авиалайнера

Прокуратура Польши обвинила российский авиадиспетчеров в умышленном доведении до катастрофы под Смоленском. Напомним, 10 апреля 2010 года там разбился лайнер ТУ-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.

Как сообщает ТАСС, о намерении предъявить такое обвинение сегодня заявил заместитель генпрокурора Польши Марек Пащонек.

— Это обвинение в умышленном провоцировании катастрофы, — заявил он.

По его словам, обвинения были сформулированы на основе повторного анализа группой прокуроров более чем 2 тыс. томов следственного дела о катастрофе президентского авиалайнера.

Напомним, ранее эксперты Межгосударственного авиакомитета сделали вывод о том, что трагедия произошла из-за ошибки экипажа, принявшего неверное решение о посадке в неблагоприятных погодных условиях (в густом тумане).