Польша обвинила диспетчеров из России в умышленном провоцировании катастрофы президентского авиалайнера

Прокуратура Польши обвинила российский авиадиспетчеров в умышленном доведении до катастрофы под Смоленском. Напомним, 10 апреля 2010 года там разбился лайнер ТУ-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Как сообщает ТАСС, о намерении предъявить такое обвинение сегодня заявил заместитель генпрокурора Польши Марек Пащонек.
— Это обвинение в умышленном провоцировании катастрофы, — заявил он.
По его словам, обвинения были сформулированы на основе повторного анализа группой прокуроров более чем 2 тыс. томов следственного дела о катастрофе президентского авиалайнера.
Напомним, ранее эксперты Межгосударственного авиакомитета сделали вывод о том, что трагедия произошла из-за ошибки экипажа, принявшего неверное решение о посадке в неблагоприятных погодных условиях (в густом тумане).