Владимир Путин предложил субсидировать не почту, а печатные издания

Выступая на пленарном заседании медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», Президент России Владимир Путин сказал, что для решения проблем печатных изданий государству в сегодняшних условиях лучше поддерживать не почту, а сами печатные издания - или издательства, где печатаются газеты и журналы.

— Многие люди сейчас предпочитают Интернет. Продажи печатных СМИ сокращаются по всему миру. Я считаю, что в сложившихся условиях нужно переходить от традиционного субсидирования почты к государственной поддержке изданий, издательств, — сказал Владимир Путин.

Фото: Ольга Кошкина

По его мнению, такое субсидирование подписки на региональных СМИ должно быть в первую очередь ориентировано на повышение доступности прессы для людей, нуждающихся в социальной поддержке, а также для жителей отдалённых территорий.