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Политика 3 апреля 2017, 16:06

Президент России высказался за ужесточение природохранного законодательства

На проходящем сейчас медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» один из журналистов, входящих в делегацию Свердловской области, задал Президенту России Владимиру Путину вопрос о слишком низком размере штрафов за нарушения природоохранного законодательства.

Речь шла о свалке под Берёзовским, куда коммунальщики уже много лет выливают иловые отложения из водопроводной системы Екатеринбурга.

— Я согласен с вами в том, что размер штрафов за нарушения природоохранного законодательства должен быть сопоставим с суммой финансовых вложений предприятий, требующихся для решения проблемы, — сказал глава государства.

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