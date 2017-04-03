Президент России высказался за ужесточение природохранного законодательства

На проходящем сейчас медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» один из журналистов, входящих в делегацию Свердловской области, задал Президенту России Владимиру Путину вопрос о слишком низком размере штрафов за нарушения природоохранного законодательства.

Речь шла о свалке под Берёзовским, куда коммунальщики уже много лет выливают иловые отложения из водопроводной системы Екатеринбурга.

— Я согласен с вами в том, что размер штрафов за нарушения природоохранного законодательства должен быть сопоставим с суммой финансовых вложений предприятий, требующихся для решения проблемы, — сказал глава государства.