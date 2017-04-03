Екатеринбуржцы подали более 20 тысяч заявлений на зачисление детей в детские лагеря

В Екатеринбурге более 20 тысяч родителей подали документы на запись детей в летние лагеря, сообщает пресс-служба мэрии. Около 18 тысяч горожан отправили заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг, около полутора тысяч человек обратились в сеть муниципальных многофункциональных центров.

Запись началась в ночь с 31 марта на 1 апреля на портале госуслуг. В департаменте образования администрации города отметили, что пиковая нагрузка на портал пришлась на первые десять минут - сразу после старта горожане отправили более 8 тысяч заявлений. При этом «зависаний» в ходе заполнения заявлений зафиксировано не было.

Напомним, в этом году откроется 17 муниципальных загородных лагерей и 131 лагерь с дневным пребыванием. Родители или законные представители детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет смогут подать заявления: