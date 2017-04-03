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Политика 3 апреля 2017, 16:40

Владимир Путин: «Нужно дать людям возможность выбрать ту систему формирования власти, которая наиболее оптимальна для региона»

В разговоре с журналистом из Верхней Пышмы Алексеем Герасимовым на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения на складывающуюся в нашей стране систему формирования муниципальных органов власти.

Фото: официальный сайт Кремля

— Можно, конечно же, вернуть все территории в одно русло. Однако, я считаю, что нужно дать людям возможность выбрать ту систему формирования власти, которая наиболее оптимальна для региона, — подчеркнул Владимир Путин. — Вы правильно говорите о том, что градообразующие предприятия влияют на ход выборов. Но они при любой системе выборов будут влиять. Мы должны найти такую схему формирования органов власти, которая будет хорошо работать и минимизирует все эти риски.

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