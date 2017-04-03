Бой Курбанова и Мосли заменит поединок Ивана Штыркова

Бой между экс-чемпионом мира по боксу Шейном Мосли и свердловчанином Магомедом Курбановым, который был запланирован на 5 мая, перенесён на 9 сентября. Причиной послужила травма 45-летнего американца.

Этот поединок должен был стать главным событием боксёрского вечера. Вместо этого организаторы мероприятия – промоутерская компания RCC Boxing Promotions – приготовили для зрителей не менее интересный по­единок: незнающий поражений свердловский боец смешанных единоборств Иван Штырков вновь выйдет на ринг. Его соперником станет британец Филипп де Фрис. 30-летний британец одержал в свой карьере 12 побед и потерпел пять поражений. Де Фрис известен по выступлениям в главной организации ММА – UFC. В частности, британец проводил бой с действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.