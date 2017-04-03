Ильиных завоевала серебро в синхронных прыжках в воду на этапе Мировой серии

Екатеринбурженка Кристина Ильиных и спортсменка из Пензы Надежда Бажина стали вторыми в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Мировой серии, который 2 апреля завершился в Казани.

Российская пара набрала 309 баллов, уступив китаянкам Ши Тинмао и Чан Яни

(321,90 балла). Замкнули тройку сильнейших австралийки Мэддисон Кини и Эстер Цинь (289,80). Уральская спортсменка также выступала в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина, но стала только пятой.

– Я довольна тем, как мы выступили в «синхроне». Всегда, конечно, есть над чем работать, но на этот раз получилось неплохо. Мы в программе поменяли местами только прыжки. Потихоньку набираем форму после олимпийского сезона, постараемся выйти на пик к чемпионату мира, – сказала Ильиных корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште с 14 по 30 июля 2017 года.