Областная газета

Прямая линия

Спорт 3 апреля 2017, 16:52

У свердловской шорт-трекистки Евгении Захаровой – два золота чемпионата России

Свердловская шорт-трекистка Евгения Захарова завоевала две золотые медали на чемпионате России по шорт-треку на отдельных дистанциях. Соревнования прошли на родине спортсменки – в Новоуральске.

22-летняя спортсменка стала лучшей в забегах на 500 и 1500 метров. Примечательно, что в соревнованиях на пятисотметровке свердловчане завоевали сразу две медали: второе место заняла также представительница Свердловской области Софья Бойцова.

Напомним, что в феврале этого года Евгения впервые в карьере завоевала золотую медаль в эстафете на Кубке мира.

В чемпионате России по шорт-треку на отдельных дистанциях приняли участие более 30 сильнейших российских спорт­сменов.

  • Опубликовано в №57 от 04.04.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте "ОГ" в telegram!

Читайте

Балет в двух действиях

Балет в двух действиях

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 апреля)

Таранную атаку уральца запечатлел на своей картине «Подвиг Героя Советского Союза П.А. Пологова» советский художник Георгий Нисский
Этот день в истории Свердловской области - 3 апреля

Выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для пищевой промышленности

Выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для пищевой промышленности