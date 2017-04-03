У свердловской шорт-трекистки Евгении Захаровой – два золота чемпионата России

Свердловская шорт-трекистка Евгения Захарова завоевала две золотые медали на чемпионате России по шорт-треку на отдельных дистанциях. Соревнования прошли на родине спортсменки – в Новоуральске.

22-летняя спортсменка стала лучшей в забегах на 500 и 1500 метров. Примечательно, что в соревнованиях на пятисотметровке свердловчане завоевали сразу две медали: второе место заняла также представительница Свердловской области Софья Бойцова.

Напомним, что в феврале этого года Евгения впервые в карьере завоевала золотую медаль в эстафете на Кубке мира.

В чемпионате России по шорт-треку на отдельных дистанциях приняли участие более 30 сильнейших российских спорт­сменов.