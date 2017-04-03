Екатеринбурженка отсудила у застройщика около 900 тыс. рублей за строительные дефекты нового жилья

Жительница Екатеринбурга отсудила у застройщика «Карасьеозерск — 2» около 900 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В 2011 году женщина заключила с компанией договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома и о покупке двухкомнатной квартиры. В 2013 году дом был сдан. Покупательница въехала в новую квартиру, где вскоре обнаружила строительные дефекты. Экспертная оценка показала, что покрытие пола и стен в жилых комнатах выполнено с нарушениями, откосы на окнах сделаны неправильно, из-за чего стены вокруг намокают. Также были зафиксированы недостатки в монтаже вентиляции. Работы по их устранению специалист оценил в 670 тысяч рублей.

Застройщик не признал наличие такого количества недостатков и отказался компенсировать требуемую сумму. Тогда покупательница обратилась в Верх-Исетский районный суд города, который счёл, что экспертиза была проведена добросовестно и взыскал с застройщика стоимость устранения недостатков. Однако размер компенсации женщину не устроил, так как в исковом заявлении она требовала выплатить ей также неустойку, штраф и возместить моральный вред.

Женщина обратилась с апелляцией в Свердловский областной суд, который взыскал с застройщика в пользу истицы около 900 тысяч рублей.