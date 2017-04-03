В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв

В Санкт-Петербурге на станции метро «Сенная площадь» прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства, отметил, что есть пострадавшие. По предварительным данным, погибло около десяти человек. Станция сильно задымлена.

Напомним, сейчас в окрестностях Санкт-Петербурга находится Президент России Владимир Путин. Он принимает участие в медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость». По данным Интерфакса, пресс-секретарь главы государства сообщил, что Владимиру Путину доложили об этой трагедии.