Областная газета

Прямая линия

Спорт 3 апреля 2017, 17:50

Роман Павлюченко: Два раза играл в полуфинале Кубка России, и два раза выходил в финал

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко рассказал о том, как команда готовится к полуфиналу Кубка России против "Рубина".

- К полуфиналу подходим в очень хорошем настроении, тем более, что удалось набрать три очка в Махачкале. Я готов играть весь матч, чувствую себя хорошо, травма не беспокоит. Тренер будет решать, кто и сколько будет играть. 

- Сколько раз играл в полуфиналах Кубка России?

- Играл дважды. И два раза выходил в финал. И даже побеждал.

- За выход в полуфинал Кубка России футболистам присваивают звание "Мастер спорта"...

- Да, я уже давно его получил. Дома удостоверение лежит. Друзья приходят, я им показываю. Но больше никак не использую.

- До Лиги Европы осталось два шага...

- Их ещё нужно сделать, поэтому особо не обсуждаем эту тему. Готовимся к матчу с "Рубином".

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Иннопром-2017

Иннопром-2017

Балет в двух действиях

Балет в двух действиях

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 апреля)

Таранную атаку уральца запечатлел на своей картине «Подвиг Героя Советского Союза П.А. Пологова» советский художник Георгий Нисский
Этот день в истории Свердловской области - 3 апреля

Годовая конференция членов СОСПП

Годовая конференция членов СОСПП

Выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для пищевой промышленности

Выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для пищевой промышленности