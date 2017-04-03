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Общество 3 апреля 2017, 18:13

Владимир Путин прокомментировал трагедию в метро Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию, произошедшую в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

— Неизвестны причины (взрыва), поэтому об этом ещё рано говорить. Расследование покажет, — сказал Владимир Путин, начиная встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. — Естественно, всегда рассматриваются все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера. Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло.

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