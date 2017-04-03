Областная газета

Прямая линия

Общество 3 апреля 2017, 18:23

Евгений Куйвашев поручил взять под особый контроль безопасность на транспортных объектах Среднего Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поручил усилить меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Как сообщает областной департамент информполитики, глава региона провёл селекторное совещание в связи с трагедией в метрополитене Санкт-Петербурга. В ходе этого заседания обсуждался комплекс мер, которые сейчас необходимо предпринять для обеспечения безопасности уральцев в метро, на вокзалах, в аэропорту и на других объектах транспортной инфраструктуры региона.

Евгений Куйвашев направил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте "ОГ" в telegram!

Читайте

Балет в двух действиях

Балет в двух действиях

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 апреля)

Таранную атаку уральца запечатлел на своей картине «Подвиг Героя Советского Союза П.А. Пологова» советский художник Георгий Нисский
Этот день в истории Свердловской области - 3 апреля

Гитарный квартет имени Фраучи

Гитарный квартет имени Фраучи

Выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для пищевой промышленности

Выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для пищевой промышленности