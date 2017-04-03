Евгений Куйвашев поручил взять под особый контроль безопасность на транспортных объектах Среднего Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поручил усилить меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Как сообщает областной департамент информполитики, глава региона провёл селекторное совещание в связи с трагедией в метрополитене Санкт-Петербурга. В ходе этого заседания обсуждался комплекс мер, которые сейчас необходимо предпринять для обеспечения безопасности уральцев в метро, на вокзалах, в аэропорту и на других объектах транспортной инфраструктуры региона.

Евгений Куйвашев направил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.