Фестиваль постной кухни в Екатеринбурге посетило более десяти тысяч человек

Третий Фестиваль постной кухни, прошедший в Екатеринбурге 1 апреля, посетило более десяти тысяч человек, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Участниками фестиваля стали более 50 подворий монастырей, храмов, ресторанов, кафе и учебных заведений региона. Они представили порядка 200 самых разнообразных постных блюд.

- Этот фестиваль приобретает праздничный масштаб. Здесь предложены разнообразные постные блюда. Это говорит о таланте поваров, которые их сделали, о желании предложить в период сурового поста - большого поста - возможность питаться разнообразно и вкусно. Возможность научиться, приобщиться к таланту тех, кто эту кухню предложил — это здорово, -заявила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Также на фестивале певец и композитор Эдуард Шакуров представил песню-гимн постной кухни, которую ранее презентовал на пресс-конференции в информационном центре ТАСС-Урал.