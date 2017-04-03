Екатеринбургскую телебашню не будут продавать на торгах

Согласно распоряжению правительства Свердловской области, приватизация недостроенной телебашни в Екатеринбурге — отменена, сообщает пресс-служба МУГИСО.

«Решение об отмене приватизации принято в целях дополнительной проработки концепции развития и рационального использования территории жилой и общественно-деловой зон муниципального образования «город Екатеринбург»», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Фонд имущества региона выставил на продажу недостроенную телебашню 22 февраля этого года. Начальная цена продажи была обозначена на отметка 652,8 млн рублей. Заявки на участие в торгах должны были приниматься до 24 апреля, аукцион был назначен на 27 апреля.