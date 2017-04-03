Журналист "ОГ" : "В Санкт-Петербурге через громкоговоритель просят пользоваться наземным транспортом"

Журналист "ОГ" Ольга Кошкина сейчас находится в Санкт-Петербурге, где прогремел взрыв в метро.

- Станции метрополитена перекрыты. Окрестности станции "Московская", где расположена наша гостиница, оцепили полицейские. Через громкоговоритель они просят воспользоваться наземным транспортом. Сразу же после трагедии в метро город встал в автомобильных пробках. Из центра выехать было почти невозможно. Сервис "Яндекс. Такси" писал, что нет машин. По всему городу меры безопасности усилены, на улицах стало больше полиции, секьюрити на входе в отель стоит с металлоискателем, - передаёт она.

Напомним, сейчас в городе на Неве проходит медиафорум ОНФ "Правда и справедливость", на который собрались журналисты со всей России.