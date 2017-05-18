Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Общество 18 мая 2017, 19:40

В Екатеринбурге на торги выставлены семь светодиодных экранов

В Екатеринбурге продадут семь уличных светодиодных экранов. Об этом говорится на сайте Фонда имущества Свердловской области.

Два экрана расположены рядом с железнодорожным вокзалом, и по одному у Трансагентства, кинотеатра «Заря», на перекрестке проспекта Ленина и улицы Восточной; улиц Куйбышева и 8 Марта; улиц Малышева и Розы Люксембург. Стоимость каждого составляет более одного миллиона рублей, кроме того, что у кинотеатра «Заря», - он стоит 831 тысячу рублей. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 19 мая по 15 июня. Сам аукцион пройдёт 20 июня. 

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