Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Политика 18 мая 2017, 20:20

График встреч с Евгением Куйвашевым

Сюжет

Глава региона: майские встречи
Евгений Куйвашев отвечает на вопросы представителей партии «Единая Россия».



На прошлой неделе на заседании областного политсовета «Единой России» было официально объявлено, что врио главы региона Евгений Куйвашев примет участие в предварительном голосовании «Единой России», по итогам которого партия выдвинет кандидата на выборы губернатора Среднего Урала. Ещё одним участником праймериз стал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Теперь кандидатам предстоит провести шесть встреч с секретарями первичных и местных отделений партии на базе управленческих округов, ответить на их вопросы и получить наказы. «ОГ» публикует график встреч, которые будут носить открытый характер.

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