В выходные на Среднем Урале будет тепло

До конца выходных в столице Урала ещё продержится тепло, но потом снова станет прохладно. Фото: Александр Зайцев

В предстоящие выходные дни в большинстве районов Свердловской области установится тёплая погода. По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха будет достигать +20 градусов С. Тем не менее сохранится вероятность осадков, а с началом рабочей недели снова станет прохладнее.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в период с 19 по 21 мая в Екатеринбурге сохранится облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди, днём воздух будет прогреваться до +19... +22 градусов С, ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +13 градусов С.

По области температура воздуха в дневное время составит от +17 до +22 градусов С, на севере - до +12 градусов С. В ночное время будет ощутимо прохладнее - 0т +4 до +14, на севере - и вовсе до +2 градусов С.

Отметим, в настоящее время в Краснотурьинске и Каменске-Уральском продолжает действовать режим метеопредупреждения по рассеиванию вредных примесей в атмосфере - объявлена первая степень опасности. Режим будет действовать до вечера 20 мая.