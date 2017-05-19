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Спорт 19 мая 2017, 10:30

Российские хоккеисты в полуфинале ЧМ-2017 встретятся с канадской сборной 20 мая

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Накануне вечером россияне обыграли чехов. Фото: Федерация хоккея России

В субботу, 20 мая, игроки сборной России по хоккею встретятся в полуфинале чемпионата мира с канадскими спортсменами. Как сообщает Федерация хоккея России, матч состоится в Кёльне (ФРГ) в 16:15 по московскому времени.

Вечером в минувший четверг, 18 мая, россияне одержали уверенную победу со счётом 3:0 над сборной Чехии, канадцам же удалось переиграть хозяев турнира - сборную Германии - со счётом 2:1.

Во второй полуфинальной игре, которая начнётся в 20:15 (мск) в пятницу, 19 мая, шведы встретятся с финнами. 

Победители полуфинальных встреч сразятся за первое место ЧМ-2017 в 21:45 (мск) в воскресенье, 22 мая. Матч за третье место в турнире также состоится в воскресенье, 22 мая, в 17:45 (мск).

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