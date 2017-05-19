Участникам Императорского бала в Екатеринбурге вручат медаль «Преуспевающему»

На торжественной церемонии открытия бала ожидается участие главы региона Евгения Куйвашева и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Выпускникам свердловских учебных заведений, которые сегодня примут участие в Императорском балу, вручат золотые или серебряные медали «Преуспевающему». А на торжественной церемонии открытия бала ожидается участие главы региона Евгения Куйвашева и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, медали «Преуспевающему» учреждены в 1913 году Николаем II в честь 300-летия царствования дома Романовых. Такими наградами тогда отмечали выпускников гимназий — отличников учёбы. Сейчас на Среднем Урале эта традиция возрождается. Напомним, на Императорский бал в Дом Севастьянова приглашены старшеклассники-отличники, призёры всероссийских и международных олимпиад, выпускники Екатеринбургского суворовского училища, Уральского техникума «Рифей» и отделения «Кадетский корпус «Спасатель».