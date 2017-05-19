Из Екатеринбурга на перевал Дятлова отправят вертолёты с туристами

На перевал Дятлова скоро можно будет долететь на вертолёте. Фото: Александр Зайцев

Из Екатеринбурга до перевала Дятлова можно будет добраться на вертолёте. Путешественники из клуба экспедиций «Дикий север» запустили новый тур.

Как рассказал ТАСС руководитель клуба Евгений Свитов, маршрут откроется 22 июня. Путешественники пролетят на вертолётном такси 370 км до Ивделя, где машина будет дозаправлена, а участники экспедиции смогут перекусить. Оттуда группа будет доставлена на сам перевал, где запланирована полуторачасовая фотосессия.

Раньше в подобное путешествие можно было отправиться только из города Нягань, который находится в ХМАО.

- От Екатеринбурга до Нягани - 990 км, а туристы, которые приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга, ценят своё время. Поэтому мы разработали маршрут из Екатеринбурга, - рассказал Свитов.

Полёты будут выполняются на вертолётах Ми-8, их вместимость — 16 человек плюс экскурсовод. Стоимость — 25 тысяч рублей с человека.

Также в программу экскурсии входит посещение природных памятников Пермского края и Республики Коми.