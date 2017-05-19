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Общество 19 мая 2017, 13:15

На Уралмаше в Екатеринбурге второй день тушат несанкционированную свалку

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Мусор, накопившейся на нелегальной свалке, тушат уже вторые сутки. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По состоянию на 19 мая в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга продолжается тушение пожара. Несмотря на то, что открытого огня уже нет, тлеют многометровые слои мусора.

- Происходит тление многометровых слоёв мусора, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Спецтехникой, предоставленной администрацией района, совместно с подразделениями МЧС производятся работы по проливке и засыпке тлеющего мусора.

Экскаватор и бульдозер разгребают тлеющие кучи, а пожарные и поливальные машины производят их тушение.

Кроме того, в районе свалки продолжают работать специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Превышения допустимых концентраций вредных веществ не выявлено, угрозы для населения нет.

Отметим, свалка, расположенная на улице Коммунистической в районе кирпичного завода загорелась в минувший четверг, 18 мая. Общая площадь горения составила несколько сотен квадратных метров.

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