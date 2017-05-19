Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина осмотрели новый Airbus А321 компании «Уральские авиалинии»

Глава региона Евгений Куйвашев осмотрел новый самолёт. Фото: Алексей Кунилов

Глава региона Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сегодня приняли участие в презентации нового Airbus А321. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Самолёт приобрела компания «Уральские авиалинии». Как подчеркнул Евгений Куйвашев, особую гордость вызывает тот факт, что комплектующие для самолётов крупнейших мировых производителей (Boeing и Airbus) изготавливают из свердловского титана.

Новый авиалайнер рассчитан на перевозку 215 пассажиров. Это 12-я машина типа A321 в авиапарке «Уральских авиалиний». А в целом «Уральские авиалинии» используют 42 самолёта, произведённых Airbus.

— Я очень горжусь тем, что являюсь свидетелем этого нерядового события. Авиационный парк «Уральских авиалиний» пополнился новым комфортным самолётом, который будет выполнять самые продолжительные рейсы. Это полностью укладывается в концепцию нашей «Пятилетки развития» — программы, реализация которой должна вывести Свердловскую область на лидирующие позиции среди российских регионов. По этому направлению мы уже находимся в авангарде — наша авиакомпания, наш аэропорт — лидеры среди регионов, — подчеркнул Евгений Куйвашев.