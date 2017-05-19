Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Экономика 19 мая 2017, 13:25

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина осмотрели новый Airbus А321 компании «Уральские авиалинии»

Свердловская область, Евгений Куйвашев, Уральские авиалинии, самолёт

Глава региона Евгений Куйвашев осмотрел новый самолёт. Фото: Алексей Кунилов

Глава региона Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сегодня приняли участие в презентации нового Airbus А321. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Самолёт приобрела компания «Уральские авиалинии». Как подчеркнул Евгений Куйвашев, особую гордость вызывает тот факт, что комплектующие для самолётов крупнейших мировых производителей (Boeing и Airbus) изготавливают из свердловского титана.

Новый авиалайнер рассчитан на перевозку 215 пассажиров. Это 12-я машина типа A321 в авиапарке «Уральских авиалиний». А в целом «Уральские авиалинии» используют 42 самолёта, произведённых Airbus.

— Я очень горжусь тем, что являюсь свидетелем этого нерядового события. Авиационный парк «Уральских авиалиний» пополнился новым комфортным самолётом, который будет выполнять самые продолжительные рейсы. Это полностью укладывается в концепцию нашей «Пятилетки развития» — программы, реализация которой должна вывести Свердловскую область на лидирующие позиции среди российских регионов. По этому направлению мы уже находимся в авангарде — наша авиакомпания, наш аэропорт — лидеры среди регионов, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (20 мая)

Единственная сохранившаяся фотография Ксении Уваровой. Снимок был опубликован в газете «Уральский рабочий» в 1940 году
Этот день в истории Свердловской области - 20 мая

Ural Music Night

Ural Music Night

Радио Звезда

Радио Звезда