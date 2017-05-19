В Алапаевске водоразборные колонки закрыли на замок

На некоторые колонки замок просили поставить сами местные жители. Фото: Ю. Дунаев, "Алапаевская газета"

Алапаевские коммунальщики повесили замки на полтора десятка уличных водоразборных колонок, сообщает "Алапаевская искра". Официально ключи выдают тем, кто заключил договор с "Водоканалом" и регулярно платит за воду.

Как пояснили в МУП «Водоканал», эта мера является вынужденной: воду часто набирали жильцы близлежащих многоквартирных домов, чтобы сэкономить на своих счетах за воду, а некоторые умудрялись подключать к колонке шланг и мыть питьевой водой машину или поливать огород. В результате реальные цифры расхода воды на колонках получались огромными.

Всего в городе около 240 колонок, со временем навести порядок планируют на всех. Некоторые жители сами приходят с инициативой поставить замки на колонку, другие жалуются на ограничение доступа к воде и даже срывают запорные устройства.

Напомним, ранее "ОГ" писала о том, что счётчики на колонки повесили в Верх-Нейвинском, воду по карточкам начали выдавать и в первоуральском посёлке Пильная.