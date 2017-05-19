На Среднем Урале начали оформлять в собственность машино-места

Теперь у каждого такого места в паркинге может появиться свой хозяин. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале уже зарегистрировано право собственности на 582 машино-места (по итогам первого квартала). Напомним, такое право появилось у россиян с 1 января 2017 года.

Как пояснили в Управлении Россреестра по Свердловской области, владельцы зарегистрированных сейчас машино-мест могут по своему усмотрению (без согласия других обладателей машино-мест на том же паркинге) распоряжаться своим имуществом: сдавать, дарить, продавать и так далее.

Стоит сразу пояснить, что парковка на обочине дороги или во дворе машино-местом не считается. По новому законодательству можно оформить в собственность место размером от 5,3x2,5 м до 6,2x3,6 м, расположенное в части здания или сооружения, специально предназначенной для размещения транспорта.