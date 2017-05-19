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Общество 19 мая 2017, 15:29

В «Ночь музеев» в екатеринбургском ЦПКиО запустят светомузыкальные фонтаны

Светомузыкальные фонтаны

Запуск фонтанов станет символом начала летнего сезона. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге  в рамках Ночи музеев центральный парк имени Маяковского запустит светомузыкальные фонтаны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии отмечают, что запуск фонтанов станет символом начала летнего сезона. Начнётся программа в 18:30 с выступления музыкальных групп Екатеринбурга. С 22:30 до 02:00 будет идти open air с диджеями и запуск светомузыкальных фонтанов.

«Каждый житель города сможет окунуться в атмосферу праздника и насладиться красотой световых струй. На протяжении всего проекта гости смогут ознакомиться с выставкой «Парк советского периода», - говорится в сообщении администрации. 

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