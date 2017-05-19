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Общество 19 мая 2017, 17:04

«Почта России» начнёт доставлять посылки из Китая в Екатеринбург на собственных самолётах

«Почта России» начала выполнять регулярные почтово-грузовые рейсы между китайским Харбином и Екатеринбургом на собственных магистральных самолётах ТУ-204С. Об этом говорится в пресс-релизе компании. 

Приобрести самолёты пришлось из-за роста популярности интернет-торговли. Почтово-грузовые рейсы будут выполняются 1-2 раза в неделю. За один рейс самолёт сможет доставить 21 тонну международных отправлений. Обработка международной почты будет осуществляться на пяти конвейерных линиях круглосуточно.

Ранее «Почта России» осуществляла доставку почты по этому направлению на рейсах регулярных авиакомпаний.

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