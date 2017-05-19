В Екатеринбурге прошла жеребьёвка "Большого шлема" по дзюдо

Сахават Гаджиев в первом круге "Большого шлема" встретится с казахом Асхатом Телмановым. Фото: Федерация дзюдо России

За день до старта крупного международного турнира по дзюдо "Большой шлем" в Екатеринбурге прошла жеребьёвка. Все спортсмены узнали имена соперников, с кем им предстоит бороться в ближайшие два дня.

Напомним, что в турнире примут участие трое свердловчан. Сахават Гаджиев, который будет выступать в категории до 60 килограммов, в первом круге встретится с Асхатом Телмановым из Казахстана. В случае победы во втором круге свердловчанину предстоит встреча с третьим номером мирового рейтинга грузином Амираном Папинашвили.

Турнирная сетка категории до 60 килограммов у мужчин. Уже во втором круге Сахават Гаджиев может встретиться с третьим номером мирового рейтинга Амираном Папинашвили. Фото: Данил Паливода

Бронзовый призёр прошлогоднего "Большого шлема" в Тюмени Наталья Голомидова, выступающая в категории до 57 килограммов, встретится в первом круге с испанкой Экуисоайн. Стоит отметить, что свердловчанка оказалась в одной половине турнирной сетки с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро Рафаэлой Сильвой, и в случае успешного выступления спортсменки встретятся друг с другом в полуфинале.

Турнирная сетка категории до 57 килограммов у женщин. Наталья Голомидова попала в одну часть турнирной сетки с олимпийской чемпионкой Рафаэлой Сильвой. Фото: Данил Паливода

Ещё одна свердловчанка, бронзовый призёр чемпионата России по самбо, который проходил в Екатеринбурге, Ольга Титова выступит в категории до 52 килограммов. Первой соперницей Титовой станет белорусская спортсменка Скрыпник.

Турнирная сетка категории до 52 килограммов у женщин. Свердловчанка Ольга Титова месяц назад выступала в Екатеринбурге на чемпионате России по самбо, а сейчас будет выступать на "Большом шлеме" по дзюдо. Фото: Данил Паливода

Напомним, что турнир будет проходить на площадке ДИВСа 20 и 21 мая, начало соревнований в 10:00. "ОГ" будет следить за турниром, новости "Большого шлема" читайте на oblgazeta.ru.