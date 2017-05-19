Футболисты «Урала» сыграли в игру «Квадрат» на высоте 188 метров

Игра в "Квадрат" была проведена "на высоте" в прямом смысле этого словосочетания. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Игроки «Урала» сыграли в дворовую игру «Квадрат» на вертолётной площадке бизнес-центра «Высоцкий». Напомним, высота небоскрёба составляет 188 метров.

Как сообщили в пресс-службе Футбольного клуба «Урал», на крыше «Высоцкого» играли нападающий Владимир Ильин, вратарь Андрей Тимофеев, полузащитники Александр Ломакин и Никита Глушков.

Видео: пресс-служба ФК «Урал»

Эта акция состоялась по случаю старта нового проекта для болельщиков «Урала» — «Квадратфест», запланированного на 3 июня. Это будет первый в России фестиваль по игре в «Квадрат».