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Экономика 19 мая 2017, 19:18

Европейские эксперты опубликовали рейтинг самых безопасных автомобилей

рейтинг самых безопасных автомобилей

Европейцы назвали лидеров по автобезопасности. Фото: Euro NCAP

Эксперты комитета Euro NCAP опубликовали свежий рейтинг самых безопасных автомобилей. Судя по информации, размещённой на сайте Euro NCAP, меньше всего рискуют водители и пассажиры Volvo S90/V90.

Кроме того, пять звёзд по безопасности набрали Toyota C-HR, Audi Q5, BMW 5-Series, Land Rover Discovery.

Как говорится на сайте Euro NCAP, количество звёзд отображает результаты краш-тестов машин. Кроме того, учитывается потребительская доступность оборудования для обеспечения безопасности на конкретной модели автомобиля.

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