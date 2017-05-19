Владимир Путин назначил Михаила Гальперина Уполномоченным РФ при Европейском Суде по правам человека

Указ Президента РФ вступает в силу со дня его подписания. Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении Михаила Гальперина Уполномоченным РФ при Европейском Суде по правам человека — заместителем Министра юстиции РФ. Этот документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Судя по данным пресс-службы Минюста РФ, Михаил Гальперин — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета, имеет научную степень кандидата юридических наук. С 2004 по 2009 год трудился в различных юридических фирмах Санкт-Петербурга. Карьеру в Министерстве юстиции РФ начал в 2010 году.