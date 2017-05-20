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Спорт 20 мая 2017, 10:25

В Екатеринбурге стартовал "Большой шлем" по дзюдо

Во Дворце игровых видов спорта "Уралочка" стартовал международный турнир по дзюдо "Большой шлем". В турнире принимают участие спортсмены из 36 стран мира.

Предварительные схватки начались в 10:00. Первыми на татами вышли спортсмены весовых категорий до 66 и 73 килограммов. Соревнования проходят одновременно на трёх татами.

В Екатеринбурге стартовал "Большой шлем" по дзюдо

Предварительные встречи "Большого шлема" начались в 10:00. Фото: Данил Паливода

Напомним, что Свердловскую область на турнире будут представлять трое свердловчан. Сахават Гаджиев поборется за медали в категории до 60 килограммов, Наталья Голомидова будет бороться в категории до 57 килограммов, а Ольга Титова выступит в категории до 52 килограммов. Церемония открытия "Большого шлема" состоится в 16:30, финальный блок соревнований начнётся в 17:00.

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