В Туринске 19 семей переселили из аварийного жилья

Ключи от квартир новосёлам вручил мэр Туринска Андрей Белоусов. Фото: Татьяна Рудницкая, ТТРК "Туринская телерадиокомпания "Вектор"

Почти два десятка туринских семей получили ключи от квартир в новостройке на улице Горького 44, корпус 2, возведённой по программе переселения из ветхого и аварийного жилья – новосёлами стали 66 человек.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в строительство дома вложили почти 37,8 миллиона рублей, из которых 22,3 миллиона рублей - средства «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», остальное – деньги из областного и муниципального бюджетов.

Напомним, в конце декабря новоселье в соседнем доме, построенном в рамках этой же программы, отметили ещё 29 семей. Сейчас рядом возводится третий программный дом – для всех новосёлов будут предусмотрены парковка и большая детская площадка.