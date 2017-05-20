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Спорт 20 мая 2017, 11:07

Сахават Гаджиев и Наталья Голомидова уступили в первом круге и выбыли из "Большого шлема"

Сахават Гаджиев уступил казаху Аскату Телманову

Сахават Гаджиев уступил казаху Аскату Телманову

В Екатеринбурге продолжается первый день соревнований по дзюдо "Большой шлем". Свои первые встречи провели двое свердловчан: Сахават Гаджиев и Наталья Голомидова.

Гаджиев первую схватку проводил против представителя Казахстана Аската Телманова. Начало встречи выдалось равным, спортсмены в основном боролись за захват. В середине схватки казах сумел провести результативный бросок, поймав Гаджиева на ошибке. Свердловчанин стал бороться активнее. Надо сказать, что поболеть за Гаджиева пришло очень много народу, ДИВС, казалось, вместе с борцом переживал оставшиеся две минуты схватки. Гаджиеву удалось провести ответный бросок, однако за 27 секунд до конца схватки Телманов провёл отличную "подсечку" и удержал преимущество до конца схватки. Таким образом, Сахават Гаджиев покидает "Большой шлем" уже после первого круга.

Сахават Гаджиев атакует

У Сахавата Гаджиева в схватке с Телмановым было несколько неплохих атак. Фото: Александр Зайцев

Гаджиев недоволен решением судьи

Сахават Гаджиев несколько раз проводил броски, которые судьи оставляли без внимания. Фото: Александр Зайцев

Не удалось пробиться во второй круг и ещё одной представительнице Свердловской области. Бронзовый призёр прошлогоднего "Большого шлема" в Тюмени Наталья Голомидова не смогла сломить сопротивление испанки Жайон Экуисоан. Исход встречи решило одно результативное действие со стороны испанки, Голомидова покидает "Большой шлем" после первого круга.

Наталья Голомидова проводит бросок

Наталья Голомидова в схватке с испанкой была активной, но этого оказалось мало. Фото: Александр Зайцев

наталья Голомидова уступила в первой встрече

Наталья Голомидова не сумела пробиться во второй круг "Большого шлема" в Екатеринбурге. Фото: Александр Зайцев

Напомним, что в турнире осталась ещё одна представительница Свердловской области Ольга Титова. Благодаря жеребьёвке, Титова первый круг пропускает. Во втором свердловчанке предстоит встретиться с представительницей Бразилии Эрикой Мирандой.

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