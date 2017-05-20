Сахават Гаджиев и Наталья Голомидова уступили в первом круге и выбыли из "Большого шлема"

Сахават Гаджиев уступил казаху Аскату Телманову

В Екатеринбурге продолжается первый день соревнований по дзюдо "Большой шлем". Свои первые встречи провели двое свердловчан: Сахават Гаджиев и Наталья Голомидова.

Гаджиев первую схватку проводил против представителя Казахстана Аската Телманова. Начало встречи выдалось равным, спортсмены в основном боролись за захват. В середине схватки казах сумел провести результативный бросок, поймав Гаджиева на ошибке. Свердловчанин стал бороться активнее. Надо сказать, что поболеть за Гаджиева пришло очень много народу, ДИВС, казалось, вместе с борцом переживал оставшиеся две минуты схватки. Гаджиеву удалось провести ответный бросок, однако за 27 секунд до конца схватки Телманов провёл отличную "подсечку" и удержал преимущество до конца схватки. Таким образом, Сахават Гаджиев покидает "Большой шлем" уже после первого круга.

У Сахавата Гаджиева в схватке с Телмановым было несколько неплохих атак. Фото: Александр Зайцев

Сахават Гаджиев несколько раз проводил броски, которые судьи оставляли без внимания. Фото: Александр Зайцев

Не удалось пробиться во второй круг и ещё одной представительнице Свердловской области. Бронзовый призёр прошлогоднего "Большого шлема" в Тюмени Наталья Голомидова не смогла сломить сопротивление испанки Жайон Экуисоан. Исход встречи решило одно результативное действие со стороны испанки, Голомидова покидает "Большой шлем" после первого круга.

Наталья Голомидова в схватке с испанкой была активной, но этого оказалось мало. Фото: Александр Зайцев

Наталья Голомидова не сумела пробиться во второй круг "Большого шлема" в Екатеринбурге. Фото: Александр Зайцев

Напомним, что в турнире осталась ещё одна представительница Свердловской области Ольга Титова. Благодаря жеребьёвке, Титова первый круг пропускает. Во втором свердловчанке предстоит встретиться с представительницей Бразилии Эрикой Мирандой.