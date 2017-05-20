Свердловские школьники потанцевали на Императорском балу в Доме Севастьянова

Лучших школьников Свердловской области поприветствовали глава региона Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Фото: областной департамент информполитики

В Екатеринбурге состоялся Императорский бал, приуроченный ко дню рождения Николая II и окончанию учебного года. Лучших школьников Среднего Урала поприветствовали глава региона Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Как сообщает областной департамент информполитики, на этом празднике 180 выпускников, добившихся наилучших результатов в учёбе, спорте и общественной деятельности, были награждены золотыми и серебряными медалями «Преуспевающему» и «Преуспевающей».

– Сегодня в этом зале собрались самые способные, активные и любознательные. Те, кто будет созидать новую Россию: изобретать и строить, покорять космос, синтезировать лекарства, – обратился к участникам Императорского бала Евгений Куйвашев.