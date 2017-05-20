Ольга Титова уступила бразильянке Эрике Миранде и выбыла из "Большого шлема"

Ольга Титова не смогла пробиться во второй круг "Большого шлема". Фото: Александр Зайцев

Все представители Свердловской области выбыли из "Большого шлема" по дзюдо, который в эти минуты проходит в Екатеринбурге. Ольга Титова, выступающая в категории до 52 килограммов, уступила бразильянке Эрике Миранде и покинула турнир.

Стоит отметить, что свердловчанка действовала довольно активно на протяжении всей встречи. Несколько раз Титова пыталась взять соперницу на болевой приём, однако сделать этого не удалось. Опытная бразильянка действовала уверенно, за минуту до конца встречи Миранда провела красивый бросок "подхват" и досрочно выиграла схватку.

Бразильянка Эрика Миранда выиграла у Ольги Титовой красивым броском "подхват". Фото: Александр Зайцев

Таким образом, все свердловчане вылетели из "Большого шлема". Напомним, что Сахават Гаджиев и Наталья Голомидова так же проиграли свои первые встречи.