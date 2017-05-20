24 и 25 мая свердловчане смогут бесплатно доехать до Верхотурья и обратно на электричке

Верхотурье по праву считается духовной столицей Урала. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

24 и 25 мая в Верхотурье состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня памяти Симеона Верхотурского. Специально для свердловчан, желающих принять в них участие, Свердловская железная дорога совместно Паломническим отделом Екатеринбургской епархии организуют бесплатный рейс электропоезда.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, электричка в Верхотурье отправится из Екатеринбурга 24 мая в 8:13 (время местное). В Верхотурье она прибудет в 14:35. В обратный путь этот электропоезд уйдёт 25 мая в 14:50. На железнодорожный вокзал Екатеринбурга он прибудет к 20:49.

Предполагается, что в праздничных богослужениях примут участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Борисопольский и Броварский Антоний, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Среднеуральский Евгений.