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Политика 20 мая 2017, 17:44

Владимир Путин поздравил Хасана Рухани с победой на президентских выборах

Владимир Путин, Хасан Рухани, выборы в Иране

Владимир Путин и Хасан Рухани провели переговоры в конце марта 2017 года. Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Хасану Рухани с поздравлениями по поводу победы на выборах Президента Ирана. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Глава Российского государства выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации договорённостей, достигнутых во время недавнего официального визита Хасана Рухани в Россию. Напомним, это событие состоялось в конце марта нынешнего года. Кроме того, Владимир Путин подтвердил готовность к продолжению российско-иранского сотрудничества.

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