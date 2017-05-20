В Екатеринбурге завершился первый соревновательный день "Большого шлема" по дзюдо

В столице Урала подошёл к концу первый соревновательный день международного турнира по дзюдо "Большой шлем". Всего было разыграно семь комплектов медалей: в трёх мужских и четырёх женских весовых категориях.

В турнире приняли участие трое представителей Свердловской области, но все они закончили выступление на стадии первого круга. Сахават Гаджиев, выступавший в категории до 60 килограммов, уступил казаху Аскату Телманову. Наталья Голомидова в весовой категории до 57 килограммов проиграла представительнице испании Жайон Экуисоан. А Ольга Титова в категории до 52 килограммов не смогла ничего противопоставить будущей победительнице турнира бразильянке Эрике Миранде.

Всего российская сборная завоевала в первый день семь медалей: одно золото, три серебра и три бронзы. Завтра будут разыграны награды в четырёх мужских и трёх женских весовых категориях.