Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Спорт 20 мая 2017, 18:45

В Екатеринбурге завершился первый соревновательный день "Большого шлема" по дзюдо

В столице Урала подошёл к концу первый соревновательный день международного турнира по дзюдо "Большой шлем". Всего было разыграно семь комплектов медалей: в трёх мужских и четырёх женских весовых категориях.

В турнире приняли участие трое представителей Свердловской области, но все они закончили выступление на стадии первого круга. Сахават Гаджиев, выступавший в категории до 60 килограммов, уступил казаху Аскату Телманову. Наталья Голомидова в весовой категории до 57 килограммов проиграла представительнице испании Жайон Экуисоан. А Ольга Титова в категории до 52 килограммов не смогла ничего противопоставить будущей победительнице турнира бразильянке Эрике Миранде.

Всего российская сборная завоевала в первый день семь медалей: одно золото, три серебра и три бронзы. Завтра будут разыграны награды в четырёх мужских и трёх женских весовых категориях.

Победители и призёры:

Женщины

До 48 килограммов:

1. Ами Кондо (Япония)

2. Сабина Гильязова (Россия)

3. Мелайни Клемен (Франция)

3. Отгонтсетсег Галбадрак (Казахстан)

До 52 килограммов:

1. Эрика Миранда (Бразилия)

2. Олеся Кузнецова (Россия)

3. Наталья Кузютина (Россия)

3. Амандин Бушар (Франция)

До 57 килограммов:

1. Миряьм Ропер (Панама)

2. Нае Удака (Япония)

3. Джессика Климкайт (Канада)

3. Рафаэла Сильва (Бразилия)

До 63 килограммов: 

1. Мартина Трайдос (Германия)

2. Дарья Давыдова (Россия)

3. Эми Ливси (Великобритания)

3. Мариана Сильва (Бразилия)

Мужчины:

До 60 килограммов:

1. Рую Нагаяма (Япония)

2. Амиран Папинашвили (Грузия)

3. Седрик Револь (Франция)

3. Альберт Огузов (Россия)

До 66 килограммов:

1. Абдула Абдулжалилов (Россия)

2. Чарльз Чибана (Бразилия)

3. Ислам Хаметов (Россия)

3. Дмитрий Миньков (Белоруссия)

До 73 килограммов:

1. Сочи Хашимото (Япония)

2. Марсело Контини (Бразилия)

3. Бенджамин Аксус (Франция)

3. Пьер Дюпрат (Франция)

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (21 мая)

Надежда Михайлова на строительстве здания музея. Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 21 мая

Ural Music Night

Ural Music Night

Радио Звезда

Радио Звезда