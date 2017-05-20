В Екатеринбурге завершился первый соревновательный день "Большого шлема" по дзюдо

В столице Урала подошёл к концу первый соревновательный день международного турнира по дзюдо "Большой шлем". Всего было разыграно семь комплектов медалей: в трёх мужских и четырёх женских весовых категориях.
В турнире приняли участие трое представителей Свердловской области, но все они закончили выступление на стадии первого круга. Сахават Гаджиев, выступавший в категории до 60 килограммов, уступил казаху Аскату Телманову. Наталья Голомидова в весовой категории до 57 килограммов проиграла представительнице испании Жайон Экуисоан. А Ольга Титова в категории до 52 килограммов не смогла ничего противопоставить будущей победительнице турнира бразильянке Эрике Миранде.
Всего российская сборная завоевала в первый день семь медалей: одно золото, три серебра и три бронзы. Завтра будут разыграны награды в четырёх мужских и трёх женских весовых категориях.
Победители и призёры:
Женщины
До 48 килограммов:
1. Ами Кондо (Япония)
2. Сабина Гильязова (Россия)
3. Мелайни Клемен (Франция)
3. Отгонтсетсег Галбадрак (Казахстан)
До 52 килограммов:
1. Эрика Миранда (Бразилия)
2. Олеся Кузнецова (Россия)
3. Наталья Кузютина (Россия)
3. Амандин Бушар (Франция)
До 57 килограммов:
1. Миряьм Ропер (Панама)
2. Нае Удака (Япония)
3. Джессика Климкайт (Канада)
3. Рафаэла Сильва (Бразилия)
До 63 килограммов:
1. Мартина Трайдос (Германия)
2. Дарья Давыдова (Россия)
3. Эми Ливси (Великобритания)
3. Мариана Сильва (Бразилия)
Мужчины:
До 60 килограммов:
1. Рую Нагаяма (Япония)
2. Амиран Папинашвили (Грузия)
3. Седрик Револь (Франция)
3. Альберт Огузов (Россия)
До 66 килограммов:
1. Абдула Абдулжалилов (Россия)
2. Чарльз Чибана (Бразилия)
3. Ислам Хаметов (Россия)
3. Дмитрий Миньков (Белоруссия)
До 73 килограммов:
1. Сочи Хашимото (Япония)
2. Марсело Контини (Бразилия)
3. Бенджамин Аксус (Франция)
3. Пьер Дюпрат (Франция)