Сборная России уступила Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В Кёльне прошёл полуфинал чемпионата мира по хоккею. Сборная России уступила сборной Канады со счётом 2:4.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя моменты были у обеих команд. У Канады было одно удаление, но России реализовать большинство не удалось. Пл итогам периода Россия выиграла по броском в створ (11 против 7 у Канады).

Второй период оказался ключевым для сборной России. Канадцев дважды удалили за нарушение численного состава и удаления сбили команде игру. На 33 минуте счёт открыл Евгений Кузнецов. Затем последовало ещё одно удаление у противников и на 35 минуте Гусев забросил вторую шайбу. К слову, это пятая шайба нападающего на этом чемпионате!

По итогам периода было по семь бросков в створ у обеих команд, но Россия была результативнее.

Третий период открылся результативной атакой Канады. 17 секунд ушло на гол. За пять минут до конца периода МакКиннон счёт сравнял, а уже через минуту О'Райли вывел Канаду вперёд. Подопечные Олега Знарка сняли вратаря, но отыграться не смогли, а на последней минуте встречи Кутюрье установил окончательный счёт встречи - 4:2 в пользу Канады.

Теперь сборной России предстоит встретиться в матче за третье место с проигравшим в паре Швеция-Финляндия. Матч за бронзовые медали и финал пройдут завтра.