Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём полярника

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём полярника. Фото: областной департамент информполитики

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём полярника. Напомним, этот праздник ежегодно отмечается 21 мая в честь исторической даты – 21 мая 1937 года стартовала легендарная экспедиция Ивана Папанина.

Как отметил глава региона, День полярника приобретает особое значение именно сейчас, когда освоение Арктики стало одним из приоритетов национальной стратегии. В России ведётся реализация ряда значимых проектов. Например, строятся морской порт Сабетта и завод по переработке сжиженного газа на Ямале.

Предприятия Среднего Урала вносят заметный вклад в развитие приполярных территорий. Около 30 свердловских заводов производят оборудование и комплектующие для компаний, занимающихся добычей нефти и газа.

– Поздравляю всех уральцев, которые с честью продолжают традиции полярников. Ваша самоотдача, энтузиазм, интерес к делу – залог будущих успехов России по освоению северных просторов, – подчеркнул Евгений Куйвашев