В Екатеринбурге стартовала «Майская прогулка»

На «Майскую прогулку» горожане традиционно выходят всей семьёй. Фото: официальный портал Екатеринбурга

Екатеринбуржцы вышли на 34-ю «Майскую прогулку». В нынешнем году эта традиционная акция стартовала от главного корпуса Уральского федерального университета.

Как сообщает официальный сайт мероприятия, первыми вышли на старт свердловчане, решившиеся на самую длинную дистанцию – 50 км. Они отправились в путь в 7 часов утра. С 8 часов утра начали своё путешествие те участники, которые выбрали для себя дистанции 27 км и 18 км. Финишировать все должны до 21 часа.

Нынешней весной маршруты «Майской прогулки – 2017» проложены по северным и восточным окрестностям Екатеринбурга. Предполагается посещение горы Лиственная, технопарка «Университетский» и одного из загородных клубов.

Напомним, в 2016 году в этом проекте приняли участие свыше 11 тыс. горожан.