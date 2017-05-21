В водоёме возле посёлка Садовый утонул ребёнок

Во избежании несчастных случаев сотрудники МЧС просят соблюдать правила безопасности на водоёмах, в частности, не оставлять детей без присмотра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Девятилетний мальчик утонул в техническом водоёме возле посёлка Садовый (Екатеринбург). По предварительным данным, ребёнок несколько часов гулял с друзьями без присмотра взрослых.

Как пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, происшествие, видимо, случилось 19 мая. Однако тело ребёнка водолазы Службы спасения Свердловской области извлекли из воды только 20 мая. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют полицейские.

Напомним, за лето 2016 года на Среднем Урале утонули 15 детей.