Областная газета

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Общество 21 мая 2017, 12:30

Свердловчан ждёт дождливая неделя

В течение предстоящей недели жителям Среднего Урала практически ежедневно придётся носить с собой зонты. Метеорологи предрекают, как минимум, четыре дождливых дня.

Судя по информации на GISMETEO, сильный дождь зарядит в понедельник. Во вторник осадки ненадолго прекратятся, но небо затянет облаками. Со среды снова пойдут дожди, которые продолжатся до выходных. Дневная температура при этом будет варьироваться в диапазоне +15 градусов по Цельсию.

Однако есть и хорошая новость: к субботе потеплеет до +22 градусов и установится солнечная погода.

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