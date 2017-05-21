Свердловчан ждёт дождливая неделя

В течение предстоящей недели жителям Среднего Урала практически ежедневно придётся носить с собой зонты. Метеорологи предрекают, как минимум, четыре дождливых дня.

Судя по информации на GISMETEO, сильный дождь зарядит в понедельник. Во вторник осадки ненадолго прекратятся, но небо затянет облаками. Со среды снова пойдут дожди, которые продолжатся до выходных. Дневная температура при этом будет варьироваться в диапазоне +15 градусов по Цельсию.

Однако есть и хорошая новость: к субботе потеплеет до +22 градусов и установится солнечная погода.