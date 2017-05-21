Около 9 тысяч горожан вышли на «Майскую прогулку»

Около 9 тысяч екатеринбуржцев вышли на «Майскую прогулку – 2017». Фото: официальный интернет-портал Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга сообщила о первых итогах «Майской прогулки – 2017» и Всероссийского полумарафона «Забег». На «Майскую прогулку – 2017» вышли примерно 9 тыс. человек, а на «Забег» – около 1,5 тыс.

Напомним, «Майская прогулка – 2017» сегодня организована по трём маршрутам: 50 км, 27 км и 18 км. А взрослые участники Всероссийского полумарафона «Забег», стартовавшего от площади имени Кирова, могли выбирать между дистанциями в 5, 10 и 21 км. Для детей организаторы «Забега» подготовили трёхкилометровый маршрут.