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Общество 21 мая 2017, 15:33

Подразделения ГИБДД по всей стране переводят на использование новых компьютерных процессоров

Подразделения ГИБДД по всей стране переводят на использование новых компьютерных процессоров

ГИБДД по всей стране переходит на новые компьютерные процессоры. Фото: отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

К концу 2017 года все подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг, связанных с выдачей водительских прав и регистрацией автомобилей, будут переведены на серверы, работающие на отечественном процессоре «Байкал». Об этом сообщает «Российская газета».

В настоящее время основные серверы ГИБДД построены на процессоре «Эльбрус». Он тоже производится в России, но по ряду параметров уступает «Байкалу».

Напомним, неделю назад подразделения ГИБДД по оказанию госуслуг по всей стране, в том числе и в Свердловской области, на какое-то время прекратили работу из-за масштабной хакерской атаки. Заражению вирусом подверглись работающие на операционной системе Windows персональные компьютеры сотрудников этого ведомства. Чтобы справиться с проблемой, пришлось заблокировать около тысячи компьютеров по всей стране.

В МВД России утверждают, что предстоящий переход на новые процессоры «Байкал» не связан с недавней вирусной атакой. Это плановая работа в рамках выполнения задачи по переводу ведомства на отечественное оборудование.

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