Подразделения ГИБДД по всей стране переводят на использование новых компьютерных процессоров

ГИБДД по всей стране переходит на новые компьютерные процессоры. Фото: отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

К концу 2017 года все подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг, связанных с выдачей водительских прав и регистрацией автомобилей, будут переведены на серверы, работающие на отечественном процессоре «Байкал». Об этом сообщает «Российская газета».

В настоящее время основные серверы ГИБДД построены на процессоре «Эльбрус». Он тоже производится в России, но по ряду параметров уступает «Байкалу».

Напомним, неделю назад подразделения ГИБДД по оказанию госуслуг по всей стране, в том числе и в Свердловской области, на какое-то время прекратили работу из-за масштабной хакерской атаки. Заражению вирусом подверглись работающие на операционной системе Windows персональные компьютеры сотрудников этого ведомства. Чтобы справиться с проблемой, пришлось заблокировать около тысячи компьютеров по всей стране.

В МВД России утверждают, что предстоящий переход на новые процессоры «Байкал» не связан с недавней вирусной атакой. Это плановая работа в рамках выполнения задачи по переводу ведомства на отечественное оборудование.