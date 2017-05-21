В итальянском Бари монахи-доминиканцы передали представителям Русской Православной Церкви часть мощей святителя Николая

Мощи святителя Николая в специальном ковчеге перевезут в Россию. Фото: служба коммуникаций ОВЦС

В Бари (Италия) сегодня состоялась церемония передачи представителям Русской Православной Церкви мощей святителя Николая. По разрешению Папы Римского Франциска эту реликвию на время перевезут в Россию.

Как сообщили в службе коммуникаций Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Россияне смогут до 12 июля поклониться мощам в Храме Христа Спасителя в Москве, а затем реликвию перевезут в Санкт-Петербург.

Напомним, мощи святителя и чудотворца Николая были 930 лет назад перенесены в Бари из Мир Ликийских.

– Его Святейшество Папа Франциск во время недавней исторической встречи со Святейшим Патриархом Кириллом, подчёркивая уникальность момента, сказал, что хорошо было бы, чтоб был видимый, ощутимый знак того события. И вот мы видим уникальный знак в совершаемом ныне принесении мощей из Бари в Россию. Такого никогда не происходило за всю историю существования Бари, – сказал на торжественной церемонии архиепископ Бари-Битонто, монсеньор Франческо Какуччи.